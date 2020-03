Presidente do Moreirense doou 10 ventiladores. "A saúde é a prioridade"

Vítor Magalhães, presidente do Moreirense, confirmou ao DN que doou 10 ventiladores ao Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães, para ajudar a combater a pandemia da covid-19. O empresário de 68 anos diz estar muito preocupado com a atual situação, garante que está disponível para continuar a ajudar e desafia outras pessoas a seguirem o seu exemplo. A notícia foi divulgada pelo jornal O Minho, e confirmada pelo próprio ao DN.

"Sim, confirmo que fiz essa doação. Esta ideia surgiu sensivelmente há 10 dias, quando falei com três médicos com responsabilidades do Hospital de Guimarães a perguntar como podia ajudar. Disseram-me que era importante terem mais ventiladores e eu disse-lhes para tratarem disso. Disse-lhes logo 'vejam se arranjam 10'. Foram os médicos que trataram de tudo. Sabíamos que nesta altura ia ser difícil arranjar, mas anteontem [segunda-feira] disseram-me que conseguiram 10 ventiladores através de duas empresas. Uma encomenda era para já e outra para daqui a quatro ou cinco dias. Se for preciso mais, posso continuar a ajudar", disse Vítor Magalhães ao DN. O investimento rondou os 230 mil euros.

O líder do clube de Moreira de Cónegos garante que não quer publicidade com este seu ato. Mas sim que esta sua doação possa abrir a consciência de outras pessoas para a necessidade de ajudarem os hospitais. "Acordámos todos tarde para esta realidade. E agora é preciso que quem possa ajude, sobretudo a nível da saúde. Os nossos hospitais não precisam só de ventiladores. Há outras coisas. É altura de nos unirmos e quem puder ajudar, que se chegue à frente porque assim poderemos salvar vidas. A saúde agora é a prioridade", referiu.

Para Vítor Magalhães, a prioridade atual é a saúde, por isso nesta altura deixa o futebol de lado. "O futebol é como qualquer outro setor da nossa sociedade, igual aos outros. Mas agora em primeiro lugar está a saúde. Depois vamos pensar na economia e nos outros problemas. Para já é a nossa saúde que está em primeiro lugar. Quanto ao futebol, depois veremos. Se tivermos de jogar à porta fechada, não teremos problemas. Agora é salvar vidas e ajudar como pudermos os profissionais de saúde."

Vítor Magalhães começou na indústria têxtil e gere atualmente um grupo com interesses diversificados que vão também do imobiliário à agricultura ou restauração. Fundou a primeira empresa - a Magalhães e Pereira - quando regressou da tropa em Moçambique, no pós-25 de abril. No seu vasto portfolio inclui-se a Petratex, que saltou para a ribalta mundial em 2008, quando desenhou para a Speedo o fato especial utilizado pelo nadador Michael Phelps nos Jogos Olímpicos. Tem fábricas em Portugal, Tunísia, Moçambique e Brasil e as suas empresas movimentam mais de 100 milhões de euros por ano.

Esta não é a primeira vez que o presidente do Moreirense faz doações de caráter social, tendo já realizado ofertas em conjunto com outros empresários para escolas em Moreira de Cónegos e na instalação de um laboratório de Hemodinâmia no Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães

Benfica e Sporting solidários

Na terça-feira o Benfica anunciou que o clube adquiriu três ventiladores, equipamento fundamental no tratamento dos casos mais graves de infeção causada pelo novo coronavírus, e que os vai ceder ao Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Através da Fundação Benfica, o clube divulgou que, em parceria com a GNR, vai prestar um "apoio social de emergência a cerca de 3 mil idosos isolados e já sinalizados ao abrigo do 'Programa Apoio 65 - Idosos em Segurança'", uma iniciativa do Ministério da Administração Interna e implementada pelos militares da GNR.

"Trata-se de uma decisão e medida implementada de forma atempada e que procura atuar, desde já, junto de um dos grupos de maior fragilidade a nível nacional e que, face ao contexto de pandemia associada ao novo coronavírus, ficará, naturalmente, mais exposto pela quebra de parte da sua rede de suporte que se perspetiva", considerou o Benfica, em comunicado.

O Sporting disponibilizou ao Governo o pavilhão João Rocha e o relvado sintético junto a este recinto, em Lisboa, para a instalação de hospitais de campanha, face à pandemia de Covid-19, confirmou fonte dos leões. A mesma fonte oficial do clube explicou ainda que o presidente do Sporting, Frederico Varandas, disponibilizou-se ao Governo para ajudar a combater a pandemia, assim como todos os elementos do departamento médico do clube, junto do secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo.