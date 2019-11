Presidente da República podera condecorar Jorge Jesus

Adepto do Flamengo imortaliza golo que valeu a Libertadores no braço

O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa expressou esta segunda-feira orgulho em Jorge Jesus, por ter vencido, como treinador do Flamengo, a Taça Libertadores da América, e afirmou que está a ponderar condecorá-lo por esse feito.

"O meu impulso imediato era condecorá-lo, mas por muito grande que seja a emoção no exercício do meu mandato tenho de ouvir o Conselho das Ordens e tenho de ponderar se há outros que não foram condecorados e merecem, porque venceram uma taça europeia de relevância continental ou venceram mesmo uma taça intercontinental", declarou o chefe de Estado.

"Mas que ele merece, de facto, todas as homenagens, isso merece", defendeu Marcelo Rebelo de Sousa, que falava à saída do Espaço Júlia - Resposta Integrada de Apoio à Vítima, que visitou, para assinalar o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres.

Questionado sobre a vitória do Flamengo contra o River Plate, da Argentina, por 2-1, na final da Taça Libertadores, disputada no sábado, em Lima, no Peru, o Presidente da República expressou orgulho nessa conquista: "Sempre que um português chega mais longe e é excelente ou excecional ou muito bom, em todos os domínios de atividade, nós ficamos orgulhosos, em nome de Portugal".

"E por isso eu lhe mandei um abraço imediatamente, um abraço amigo, porque era o primeiro treinador português a vencer aquela taça", referiu, adiantando: "E ele já me respondeu, naturalmente na onda habitual de Jorge Jesus, a dizer como se sentia muito feliz pela minha lembrança e como tinha Portugal sempre no pensamento".

O chefe de Estado salientou que já tinha havido treinadores portugueses a vencer taças continentais e até intercontinentais, "agora, aquela, especificamente, nenhum tinha conseguido vencer". Por isso mesmo, interrogado se pondera condecorar Jorge Jesus, respondeu: "Vamos ver".

"Quero ter a certeza de que não há injustiças de tratamento e que outros treinadores portugueses que tenham vencido competições continentais como esta, que não esta, também tenham sido condecorados. Isso vai ser ponderado", justificou.

Sobre Jorge Jesus, Marcelo Rebelo de Sousa descreveu-o como alguém que "tem Portugal sempre no pensamento" e que "é visceralmente um português, até neste pequeno facto, que é no país irmão do Brasil continuar a falar português como se fala em Portugal". "O próprio Jorge Jesus, ao dedicar a vitória também ao povo português, ao agradecer ao povo português, ao entrar com a bandeira portuguesa, ao recordar a importância de Portugal, disse aquilo que todos nós sentimos", considerou.

Em seguida, em resposta aos jornalistas, o Presidente da República comentou o regresso de José Mourinho à liga inglesa de futebol, como treinador do Tottenham, manifestando-se "satisfeito, a vários títulos" com essa notícia.

"Porque, primeiro, eu admiro José Mourinho e, segundo, José Mourinho, com aquele feitio que o caracteriza, em momentos cruciais, foi sempre impecável no apoio que me proporcionou. Mas isso não conta. O que conta é que é um dos grandes treinadores portugueses e do mundo, e é bom vê-lo aproveitado, porque isso projeta o nome de Portugal", declarou.

No seu entender, "as pessoas muitas vezes não têm a noção" de como, assim como "um grande cientista, uma grande figura da cultura", também "um grande desportista leva Portugal aos confins do mundo". "De facto, tem peso. Leva Portugal a todo o mundo. Isso, por muito que custe a alguns, é uma realidade que é indesmentível", reforçou.