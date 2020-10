Presidente da FIFA está infetado. Maradona sob vigilância

Gianni Infantino testou positivo para a covid-19. O presidente da FIFA tem "sintomas ligeiros" e está em isolamento, segundo o organismo do futebol mundial.

O líder da FIFA tem 50 anos e não historial clínico preocupante, mas cumprirá isolamento de, pelo menos dez dias. Segundo o organismo com sede na Suíça, as pessoas que estiveram em contacto com Infantino nos últimos cinco dias estão a ser informadas da situação.

Presidente da FIFA desde 2016, ano em que sucedeu a Joseph Blatter, o suíço é um dos muitos nomes grandes do futebol mundial que estão ou estiveram infetados. A começar por Cristiano Ronaldo.

Também hoje se soube que Diego Maradona está de quarentena, por indicação do seu médico pessoal, depois de ter estado em contacto com uma pessoa com sintomas de coronavírus, um dos seus guarda-costas.

O ex-jogador e atual treinador argentino vai fazer 60 anos daqui a três dias e é um doente de risco e por isso fará o teste ainda esta terça-feira e cumprirá isolamento.