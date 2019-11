Portugal vence e já está nos quartos-de-final do Mundial

A seleção portuguesa de futebol de praia apurou-se esta terça-feira para os quartos-de-final do Campeonato do Mundo, que está a decorrer em Assunção, capital do Paraguai, ao vencer Omã por 3-1.

Num jogo em que apenas a vitória interessava às duas equipas para que pudessem seguir em frente, a equipa nacional adiantou-se aos cinco minutos, por Coimbra, mas ainda permitiu que a seleção asiática igualasse no primeiro período, por Jalal (9').

Nos restantes dois períodos, o conjunto português conseguiu manter as suas redes invioláveis, tendo marcado um golo em cada parte, por Bé Martins (21') e Léo Martins (28'), fixando o resultado final em 3-1.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Portugal garantiu assim o segundo lugar do grupo D, atrás do Brasil, e vai defrontar nos quartos-de-final, o vencedor do grupo C, ainda por determinar e que poderá ser Senegal, Bielorrússia, Emirados Árabes Unidos ou Rússia.