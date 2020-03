Polícia não autoriza jogo da Liga Europa entre Basileia e Eintracht Frankfurt

O Basileia anunciou, esta segunda-feira, que a polícia não autoriza a realização do jogo da Liga Europa, com o Eintracht Frankfurt dos portugueses André Silva e Gonçalo Paciência, previsto para o dia 19 de março. "Após consultar a equipa de gestão de crise, a polícia decidiu não autorizar este jogo de futebol, com vista à proteção da saúde da população e com base nas medidas oficiais para impedir a propagação do novo coronavírus", pode ler-se num comunicado publicado no site oficial do clube suíço.



Para as autoridades suíças jogar à porta fechada no estádio St. Jakob Park não é solução. "A experiência demonstra que os adeptos do clube alemão reúnem-se fora do estádio durante o jogo" e que "os serviços médicos estão a trabalhar ao limite das suas capacidades", não podendo acompanhar uma operação da dimensão de um jogo de futebol europeu.

Fredi Bobic, diretor-geral do clube suíço, anunciou mesmo que está em contacto o Eintracht Frankfut, com as autoridades dos dois países e com a UEFA para encontrar uma solução. Para já não se sabe se haverá jogo, onde e em que condições.

A decisão surge num dia em que a UEFA e as autoridades francesas decidiram que o PSG-Dortmund da Liga dos Campeões, esta quarta-feira, se jogará à porta fechada, assim como o Valência-Palermo e o Sevilha-Roma.