PJ está a fazer buscas no Estádio da Luz

A Unidade de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária está a realizar buscas no Estádio da Luz, segundo avançam a TVI e a revista Sábado.

A operação dos inspetores da PJ centra-se nas instalações da SAD do clube e no gabinete do presidente Luís Filipe Vieira.

De acordo com a TVI, Vieira é um dos principais visados desta operação, liderada pelo juiz Carlos Alexandre, sob suspeita de crimes como corrupção desportiva. Outro dos suspeitos é Paulo Gonçalves, antigo braço direito de Vieira, que saiu do Benfica quando foi acusado no processo "E-toupeira" mas continua a fazer negócios com o clube.

As buscas envolvem mais de 50 inspetores da PJ e visam, ainda de acordo com a TVI, a recolha de informação para diferentes processos que estão já na reta final, como o dos "mails", que teve origem na divulgação pública de informações obtidas pelo "hacker" Rui Pinto; e o do "saco azul", por suspeitas de que o Benfica fez sair 1,8 milhões de euros das contas da SAD, em 2018, para pagamentos de serviços informáticos que nunca foram prestados.

A revista Sábado acrescenta que a operação conjunta de buscas do Ministério Público (MP), Polícia Judiciária (PJ) e Autoridade Tributária (AT) se estende também ao clube açoriano Santa Clara e visa negócios relacionados com três jogadores líbios: o extremo esquerdo Hamdou Elhouni; o médio defensivo Mohamed Al-Gadi; e o médio ofensivo Muaid Salem Ali, mais conhecido como Muaid Ellafi.

em atualização