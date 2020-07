Pizzi: "Não admito que o meu profissionalismo e dedicação ao clube e à equipa sejam postos em causa"

Casas de jogadores do Benfica vandalizadas com grafitis ameaçadores

Pizzi está triste e revoltado, enquanto ser humano e jogador, com as "constantes publicações sobre eventuais comportamentos pouco profissionais de alguns jogadores do Benfica" nos quais se incluiu. Por isso resolveu abrir o coração nas redes sociais. "Tenho 6 anos de Benfica, já tive o prazer de conquistar 10 títulos e fazer 277 jogos de águia ao peito. Aceito e reconheço o direito de todos em criticar as minhas exibições e o meu rendimento, faz parte da nossa vida de profissionais de futebol. Mas não aceito que alguém - sabe-se lá com que intenções - ponha em causa a minha atitude, profissionalismo e compromisso", atirou aquele que é um dos capitães do Benfica.

O internacional português garantiu ainda que nunca teve um desentendimento com o ex-técnico demissionário, com quem atingiu o melhor rendimento desde que está no clube: "Sei bem o momento desportivo que estamos a passar e aceito todas as críticas, mas não pode valer tudo! Não admito que o meu profissionalismo, atitude, compromisso e dedicação ao clube e à minha equipa sejam postos em causa. Nem eu, nem o Rafa, nem o André ou qualquer outro jogador da equipa tinha ou teve qualquer desentendimento que seja com o mister Bruno Lage. Vou voltar a repetir para ficar bem claro: NUNCA tive nem tivemos um desentendimento com o mister nem quisemos meter em causa o trabalho realizado por ele."

Pizzi garante que o plantel "sempre" esteve ao lado do ex-treinador - substituído há uma semana por Veríssimo, que era seu adjunto. "Uma mentira dita muitas vezes passa a ser verdade. Peço e exijo o máximo respeito por mim e pelos meus companheiros de equipa enquanto ser humanos. CHEGA deste tipo de jornalismo que só serve para criar o ódio entre jogadores e adeptos. Um abraço a todos os que respeitam as pessoas e o futebol", escreveu o jogador do Benfica nas redes sociais.