Pedro Neto e Paulinho estreiam-se nos convocados da seleção nacional

Os avançados Paulinho, do Sp. Braga, e Pedro Neto, do Wolverhampton, são as novidades na lista de convocados do selecionador Fernando Santos para os dois últimos jogos da fase de grupos da Liga das Nações, frente a França e à Croácia, marcados para os dias 14 e 17 de novembro, no Estádio da Luz e em Split, respetivamente. Antes destas duas partidas, a equipa das quinas disputa um particular com Andorra, marcado para a próxima quarta-feira, também na Luz.

O principal ausente é o defesa-central Pepe, do FC Porto, que se encontra lesionado e foi dado como inapto para os compromissos da seleção nacional. Também de fora, mas por opção, ficou o avançado André Silva, que leva cinco golos em sete jogos pelo Eintracht Frankfurt.

De regresso aos eleitos estão Anthony Lopes, José Fonte e Cristiano Ronaldo, que tiveram de abandonar a última concentração devido a testes positivos à covid-19.

Eis a lista completa de 25 convocados:

Guarda-redes -Rui Patrício (Wolverhampton), Rui Silva (Granada), Anthony Lopes (Lyon)

Defesas - Nélson Semedo (Wolverhampton), (Manchester City), Rúben Dias (Manchester City), José Fonte (Lille), Rúben Semedo (Olympiacos), Domingos Duarte (Granada), Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund), Mário Rui (Nápoles)

Médios - Wiliam Carvalho (Betis), Danilo Pereira (PSG), Rúben Neves (Wolverhampton), João Moutinho (Wolverhampton), Renato Sanches (Lille), Sérgio Oliveira (FC Porto), Bruno Fernandes (Manchester United)

Avançados - Bernardo Silva (Manchester City), Pedro Neto (Wolverhampton), Francisco Trincão (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus), Diogo Jota (Liverpool), João Félix (Atlético de Madrid), Paulinho (Sp. Braga)