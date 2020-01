Oficial. Liverpool assina contrato milionário com a Nike

Agora é oficial. O Liverpool, atual líder do campeonato inglês, anunciou nesta terça-feira a celebração de um acordo com a marca desportiva americana Nike, que passará a ser o patrocinador oficial dos equipamentos do emblema inglês a partir de junho, quando terminar o atual acordo com a New Balance.

No comunicado, os responsáveis do Liverpool não avançam os valores nem os termos do acordo. Mas a imprensa inglesa dá conta de um contrato milionário que supera os 53 milhões anuais que a New Balance pagava aos reds, e que se se aproxima dos 80 milhões que o Manchester United recebe da Adidas.

A Nike já veste alguns grandes clubes ingleses, casos do Chelsea e do Tottenham, mas quer voltar a ganhar terreno com o Liverpool na Premier League depois de ter deixado de patrocinar nos últimos anos o Arsenal, Manchester United e Manchester City. Na Europa, a marca norte-americana patrocina igualmente clubes como Barcelona, PSG, Atlético Madrid e Inter Milão.