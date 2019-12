O golo mais rápido da I Liga é um autogolo...

O árbitro mal tinha dado o apito inicial no Marítimo-Boavista e já o placar sofria alteração. Na primeira jogada da partida, Nanu arrancou para a área com todo o espaço do Mundo e cruzou... quando aparece Idris, que a tentar cortar o lance introduz a bola na própria baliza aos 35 segundos de jogo. E assim o golo mais rápido do presente campeonato é um autogolo. Um recorde que o defesa do Boavista gostava de não ter...

O autogolo de Idris acabou mesmo por dar a vitória ao Marítimo (1-0) no jogo da 14.ª jornada da I Liga de futebol. Foi o primeiro triunfo do treinador José Gomes no comando dos insulares.

O segundo triunfo caseiro dos insulares, que subiram provisoriamente ao 12.º lugar com 15 pontos, correspondeu ao segundo seguido do Boavista, que segue em nono com 18 pontos e jogou desde os 47 minutos em inferioridade numérica, devido à expulsão do peruano Gustavo Dulanto, com cartão vermelho direto.

Veja o golo