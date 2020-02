O duelo com Ronaldo que Ibrahimovic tanto esperava

E eis que dois monstros do futebol atual se encontram de novo. Esta quinta-feira (19.45, Sport TV), de um lado vai estar Zlatan Ibrahimovic (38 anos); do outro, Cristiano Ronaldo (35 anos). O jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Itália entre o AC Milan e a Juventus, em San Siro, será o 11.ª encontro entre ambos (entre clube e seleções). CR7 venceu cinco, empatou cinco e perdeu apenas um duelo (em 2009, num Barcelona-Real Madrid em que o sueco marcou o golo da vitória blaugrana). Não se encontram há cinco anos...

Na quinta-feira todas as atenções estarão voltadas para Ibra e CR7. No campeonato, a Juventus lidera com os mesmo 54 pontos do Inter, enquanto o AC Milan é 10.º com 32 pontos (os mesmos do Parma que é 9.º). Ibrahimovic tem seis jogos pelos rossoneri e três golos marcados e Ronaldo leva 23 golos em 28 jogos esta época.

Ídolo em Itália, onde jogou na Juventus (2004-06), Inter (2006-09) e Milan (2010-12), o gigante sueco está de volta ao futebol italiano aos 38 anos, depois de passar pelo futebol americano ao serviço do Los Angeles. Questionado sobre o duelo com o jogador da Juventus, respondeu: "O duelo com Cristiano Ronaldo vai ser estimulante. É bom tê-lo aqui na Itália, é bonito para o campeonato. Vamos ver o que acontece. O meu desafio é contra mim mesmo. Se estiver em campo e não render, é melhor colocarem outro. Quero permanecer num nível alto, marcar e ajudar o clube. Sei o que tenho de fazer."

Antes de ser oficializado, e quando já se falava no regresso ao calcio, o avançado deu uma entrevista à GQ italiana, onde abordava o possível reencontro com o português. "Se vou encontrar o verdadeiro Ronaldo em Itália? Nada disso. Ronaldo há só um, o brasileiro", atirou o jogador, em alusão a Ronaldo Nazário, que brilhou com a camisola do Inter e é o ídolo de infância de Zlatan.

Aliás o sueco não perde uma oportunidade para alfinetar o agora jogador da Juventus. Em novembro do ano passado quando confrontado, pela Gazzetta dello Sport, com a boa forma de Ronaldo aos 34 anos (fez 35 entretanto), o avançado respondeu assim: "Vamos ver quando ele tiver a minha idade [38]. Aos 35 anos eu estava no Manchester United, na Premier League. Não foi fácil, mas na primeira temporada conquistámos três troféus, contrariando todas as previsões. Ele nem consegue imaginar quantos inimigos entraram na carruagem do Ibra."

Em 2018, depois do português espantar o mundo com um magistral golo de pontapé bicicleta, o sueco não se mostrou impressionado. "Foi um bom golo, mas devia tentar a 40 metros da baliza", referiu o antigo avançado do Manchester United, numa alusão a um golo idêntico que ele próprio marcou ao serviço da seleção, em 2012, num particular com a Inglaterra.

Ronaldo tem deixado Ibrahimovic sem resposta a maior parte das vezes. Exceção feita ao duelo entre ambos no playoff de acesso ao Mundial 2014. Antes dos dois jogos com Portugal, o sueco disse que era melhor e o português respondeu com quatro golos em dois jogos afastando a Suécia do Campeonato do Mundo. Nesse ano, Ibra deu os parabéns a Ronaldo pelo Twitter e 'ofereceu-lhe' uma camisola da sua marca de roupa. CR7 agradeceu e respondeu: "Fica melhor em mim."

E nesta quinta-feira, como será?

Duelos entre Ronaldo e Ibrahimovic

03-11-2015 Real Madrid - PSG (1-0) Liga dos Campeões

21-10-2015 PSG - Real Madrid (0-0) Liga dos Campeões

19-11-2013 Suécia - Portugal (2-3) Playoff Mundial2014

15-11-2013 Portugal - Suécia (1-0) Playoff Mundial2014

03-11-2010 AC Milan - Real Madrid (2-2) Liga dos Campeões

19-10-2010 Real Madrid AC Milan (2-0) Liga dos Campeões

29-11-2009 Barcelona - Real Madrid (1-0) Liga espanhola

11-03-2009 Manchester United - Inter (2-0) Liga dos Campeões

24-02-2009 Inter - Manchester United (0-0) Liga dos Campeões

11-10-2008 Suécia - Portugal (0-0) Eliminatórias Mundial 2010

28-04-2004 Portugal - Suécia (2-2) particular