Nélson Veríssimo fica no Benfica até final da temporada

Nélson Veríssimo vai manter-se como treinador da equipa principal do Benfica até ao final da temporada. A decisão já foi comincada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)."A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa [...] que Nélson Alexandre da Silva Veríssimo assume, até ao final da presente temporada, as funções de treinador da equipa principal de futebol", lê-se no dcumento da SAD encarnada.

Veríssimo substituiu interinamente Bruno Lage, de quem era adjunto, na 30.ª jornada da I Liga, estreando-se com um triunfo sobre o Boavista (3-1).

O antigo defesa central é o sexto treinador interino da história do Benfica, depois de Cândido Tavares, José Valdivieso, Mário Wilson, Shéu Han e Fernando Chalana. Pertence aos quadros técnicos do clube da Luz desde 2012 e irá sentar-se no banco para orientar a equipa nas quatro jornadas que faltam para a I Liga 2019-2020 terminar.

Veríssimo fez toda a formação no Benfica, tendo feito quatro jogos na equipa principal, antes de representar Alverca, Académica, V. Setúbal, Fátima e Mafra. Foi treinador adjunto da equipa B desde 2012, onde trabalhou com Luís Norton de Matos, Hélder Cristóvão e Bruno Lage, com quem saltou para a equipa principal em janeiro de 2019. Agora, terá pela frente a missão de inverter o ciclo de resultados negativos em que a equipa se encontra e mantê-la no segundo lugar, que dá acesso à 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões do próximo ano.