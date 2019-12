Mourinho vence Nuno com um golo depois dos 90 minutos

Um abraço no início e outro no fim. Mourinho recebeu e venceu Nuno Espírito Santo num triunfo difícil tal como o técnico do Tottenham tinha previsto. Os spurs venceram este domingo o Wolverhampton, por 2-1, com um golo marcado aos 90 minutos. Uma vitória importante já que permitiu ultrapassar não só os wolves, como também o Manchester United, e subir ao quinto lugar da Premier League.

A partida da 17.ª jornada não podia ter começado melhor para o Tottenham. Logo aos seis minutos Lucas Mouras arrancou num slalom rumo à grande área dos wolves e rematou sem hipóteses de defesa para Rui Patrício, um dos oito portugueses do plantel de Nuno Espírito Santo - apostou ainda em Rúben Neves, João Moutinho e Diogo Jota de início.

Antes do intervalo Eric Dier ainda atirou uma bola ao poste, mas o marcador não se alterou até ao intervalo. O empate chegou no segundo tempo, por Adama Traoré, um dos mais ativos do wolves no jogo. Restabelecida a igualdade a equipa de Nuno passou por um período de maior fulgor atacante e esteve perto de virar o resultado. O que só não aconteceu graças ao guarda-redes dos spurs (Gazzaniga). E quando já se esperava pelo apito final, Mourinho sorriu com um golo de Vertonghen, que subiu à área contrária e na sequência de um canto fez o 2-1 final de cabeça aos 91 minutos.

O jogo não acabaria sem Jota ter o empate nos pés, mas o remate do português saiu ao lado da baliza.

Esta foi a segunda vez que ambos se defrontaram como treinadores. A 22 de setembro de 2018, registou-se um empate 1-1 em Old Trafford, quando Mourinho treinava o Manchester United. O brasileiro Fred marcou para os red devils, mas João Mourinho empatou a partida.

José Mourinho foi treinador do guarda-redes Nuno Espírito Santo no FC Porto entre 2002 e 2004, tendo ambos conquistado dois títulos de campeão nacional, uma Taça de Portugal, uma Supertaça, uma Liga dos Campeões e uma Taça UEFA. Além disso são ambos agenciados por Jorge Mendes.

Antes do jogo o special one não tinha poupado elogios ao compatriota. "O Nuno está a receber alguns créditos pelo trabalho que está a fazer. Que trabalho fantástico. É muito melhor como treinador que de aquilo que foi como jogador e não estou a dizer que era um mau jogador, mas é muito melhor a treinar", frisou Mourinho, destacando que os wolves são "uma das melhores equipas do campeonato".

United empatou e fou ultrapassado por Mourinho

Na outra partida deste domingo, o Manchester United cedeu um empate caseiro frente ao Everton, que marcou primeiro em Old Trafford graças a um autogolo do defesa sueco Victor Lindelof, aos 36 minutos.

O tento da igualdade surgiu aos 77 minutos através do jovem avançado inglês Mason Greenwood, de 18 anos, e o encontro terminou empatado a uma bola, levando o Manchester United a ser ultrapassado pelos spurs na classificação (25 pontos em 17 jogos), enquanto o Everton segue na 16.ª posição (18 pontos em 17 jogos).