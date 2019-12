Morreu Rogério "Pipi", lenda do Benfica pré-Eusébio

"Morreu Rogério Pipi, um dos mais extraordinários jogadores do Benfica e da Seleção Nacional. Fez ontem 97 anos", escreveu João Malheiro, antigo diretor de comunicação do Benfica, no Facebook, anunciando a morte de Rogério Lantres de Carvalho, uma das lendas do Benfica pré-Eusébio, este domingo no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Nascido a 7 de dezembro de 1922, Rogério "Pipi" começou a carreira no Chelas FC mas foi ao serviço do Benfica que venceu cinco campeonatos nas décadas de 1940 e 1950 e marcou 205 golos em 314 jogos de águia ao peito. Destacou-se ainda na Taça de Portugal, na qual marcou 60 golos em 57 jogos, 15 deles só em finais, o que é ainda hoje um recorde nacional. Pela seleção nacional, fez 15 jogos e marcou dois golos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O antigo avançado esteve ainda na primeira grande conquista internacional do Benfica, a Taça Latina, antecessora da Liga dos Campeões. Rogério "Pipi" fez parte da equipa que venceu na final do Bordéus, por 2-1, após prolongamento, no Estádio Nacional, a 18 de junho de 1950, tendo levantado o troféu como capitão de equipa.

Foram Gaspar Pinto e Francisco Albino quem no balneário do Benfica lhe forjaram a alcunha que passou a usar como nome. Primeiro pensaram em"Espinha", por ele ser "alto e magrito", mas optaram antes por "Pipi", afinal Rogério, aos 19 anos andava sempre "todo engravatado e penteadinho".

Em 1947, teve uma curta passagem pelo futebol brasileiro, onde representou o Botafogo, regressou depois ao Benfica, onde esteve até 1954, quando o Otto Glória chegou para treinar e profissionalizar o Benfica. A carreira terminou-a no Oriental, clube que entretanto se fundira o Chelas, onde tinha começado a carreira.

Em 2011, já com 89 anos, o mais antigo campeão português vivo (pelo Benfica em 1943) confessava ao DN que, apesar de ter lugar na tribuna do Estádio da Luz, "com esta idade ir ao estádio, arrumar o carro, subir, mesmo de elevador, já custa, quero é conforto, vou ver na televisão". Para o antigo avançado os encontros entre leões e águias eram sempre especiais e marcar ainda mais. Só para o campeonato "Pipi" marcou 13 golos ao rival Sporting. Mas o que lhe deixou melhores recordações foi uma final da Taça de Portugal na época 1951/52. "Vencemos por 5-4. Foi um jogo fantástico, ora marcava o Sporting ora marcava o Benfica, e depois eu fiz o 5-4, no último minuto. Já havia muita gente a abandonar o estádio quando nós festejámos", lembrou na altura.

O Benfica perdeu assim o seu primeiro grande ídolo do século XX. E foi-o dentro e fora dos relvados, pois além de ser um futebolista muito acima da média na altura, era uma autêntica estrela carismática numa altura em que o futebol ainda não tinha o mediatismo que tem atualmente.