Morreu o ciclista-bombeiro recordista do mundo Carlos Vieira

© Site do Município de Leiria

Hamilton tem sintomas ligeiros de covid-19. Substituto brilha no Barhein

Avançado do Benfica B faz paragem na carreira devido a problema cardíaco pós-covid-19

O ciclista recordista do mundo em resistência sobre bicicleta, Carlos Vieira, morreu esta terça-feira, aos 68 anos, no hospital de Leiria, onde foi internado há dias após um diagnóstico positivo para a covid-19, anunciou a família.

O "bombeiro-ciclista", como era conhecido devido à sua atividade profissional e desportiva, estava debilitado devido a complicações de saúde que o fragilizaram nos últimos anos, e não resistiu ao contágio com o novo coronavírus, falecendo esta terça-feira.

Carlos Vieira ganhou fama em 1983, ao bater o recorde do mundo de resistência em bicicleta: durante 191 horas pedalou sem parar, perfazendo quase três mil quilómetros no antigo Estádio Municipal de Leiria.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Em 1990 Carlos Vieira fixou novo recorde do Guinness de resistência em bicicleta, mas sobre rolos, marca realizada em New Jersey, nos Estados Unidos da América.

Novamente em Leiria, em 2014, pedalou 15 horas e 14 minutos sobre rolos em cima de um carro de bombeiros e, em 2018, garantiu novo recorde, guiando a bicicleta durante oito horas apenas com uma mão.

Município de Leiria e Sporting manifestam pesar pela morte do ciclista

Religioso convicto, Carlos Vieira realizou ainda ligações entre Leiria e o Vaticano de bicicleta, sendo recebido pelos papas João Paulo II e Francisco.

Antes disso, enquanto ciclista de estrada, competiu por vários clubes, tendo representado ao longo da carreira o FC Alverca, Sporting Clube de Portugal, Flores do Lis, GD Cela, Bairro dos Anjos, Núcleo Sportinguista de Leiria, Casa do Benfica de Leiria e União de Ciclismo de Leiria.

Em nota hoje divulgada, o município de Leiria manifesta "profundo pesar" pela morte de Carlos Vieira. O presidente da autarquia considera que o concelho fica "mais pobre com a partida de um membro muito querido".

"Carlos Vieira foi um cidadão exemplar e um grande embaixador de Leiria. Seja como bombeiro, seja como grande campeão que era, projetou, como poucos, a imagem de Leiria por todo o mundo. Onde quer que fosse, Carlos Vieira falava sempre com grande orgulho da sua cidade, Leiria", afirma Gonçalo Lopes.

Também o Sporting manifestou pesar pela morte de Carlos Vieira, tendo apresentado condolências à família e amigos. "O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Carlos Vieira, antigo ciclista leonino que faleceu esta terça-feira aos 68 anos. Aos familiares e amigos, o clube endereça as mais sentidas condolências", lê-se na nota publicada no site do clube de Alvalade.