MP não deu como provado o envolvimento de Bruno de Carvalho no ataque à Academia

Bruno de Carvalho, aqui com o advogado Miguel Fonseca, é a figura mais mediática deste processo e está acusado de ser um dos autores morais do ataque.

Ataque à Academia do Sporting

Para o Ministério Público (MP) não ficou provado que "os comentários de Bruno de Carvalho tenham incitado à violência" e dado origem ao ataque à Academia do Sporting, em Alcochete, no dia 15 de maio de 2018.

Segundo o MP "a frase 'façam o que quiserem' seria sobre entoar de cânticos e tarjas" e "não se conclui que tenha ligação ou tenha dado instruções [para invasão e agressões]", acrescentou o delegado do MP nas alegações finais do julgamento do caso, segundo o jornal OJOGO.

De acordo com partes do despacho de acusação do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, Bruno de Carvalho está acusado de 40 crimes de ameaça agravada, 19 de ofensa à integridade física qualificada, 38 de sequestro, um de detenção de arma proibida e crimes que são classificados como terrorismo, não quantificados.

O MP apresentou o mesmo parecer relativamente a Nuno Mendes (Mustafá, líder da Juve Leo) e a Bruno Jacinto, oficial de ligação aos adeptos na altura.

Também não ficou provado o crime de terrorismo. O MP propõe que os 41 arguidos que entraram na Academia sejam acusados de crime de introdução em lugar vedado, por ofensa de integridade física e crimes de ameaça agravada.

O Ministério Público, entretanto, propôs uma pena única que não exceda os cinco anos - prisão efetiva para os arguidos que têm antecedentes criminais e suspensa para quem não tem.