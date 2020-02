Michael Jordan em lágrimas: "Kobe morreu e uma parte de mim também morreu"

Investigação exclui falha no motor do helicóptero em que seguia Kobe Bryant

Com lágrimas a escorrer pela face, a lenda da NBA Michael Jordan fez esta segunda-feira um emotivo discurso durante o tributo ao seu "irmãozinho" Kobe Bryant, que morreu num acidente de helicóptero em 26 de janeiro, em Los Angeles.

"Quando Kobe morreu, uma parte de mim também morreu. E, olhando para este pavilhão e para todo o mundo, sei que uma parte de vocês também morreu", disse a antiga estrela dos Chicago Bulls, considerado por muitos como o maior jogador da história do basquetebol.

Jordan, grande ídolo da infância de Kobe Bryant, revelou que ambos estavam unidos por uma amizade muito mais profunda do que as pessoas imaginavam. "Todo mundo queria falar de comparações entre ele e eu, quando, na verdade, eu tinha um grande orgulho da relação que construímos", continuou Jordan, de 57 anos.

O mítico camisola 23 dos Bulls recordou como se inspirava na paixão com que Bryant encarou a carreira e também os seus projetos pós-retirada. "A forma como me via era um desafio. E admirei-o pela sua paixão, porque raramente se vê esta paixão em alguém que está a tentar melhorar a cada dia, não só no desporto, mas também como pai e como marido", revelou Jordan diante da viúva de Kobe, Vanessa, e de 20.000 fãs que foram ao Staples Center de Los Angeles para prestar uma última homenagem ao ídolo, falecido ao lado da filha Gianna e de outras sete pessoas no acidente de helicóptero.

Shaq realça a lealdade de Kobe

Jordan revelou que Kobe costumava telefonar para a sua casa a qualquer hora, até de madrugada, para falar sobre jogos, negócios ou qualquer outro aspeto da vida. "No início, era exasperante (...) Mas sempre conseguia tirar o melhor de cada pessoa. Ele fez isso comigo", afirmou Jordan. "Sempre quis ser o melhor jogador de basquetebol possível, e conseguiu."

"Prometo, deste dia em diante, que viverei com as lembranças e sabendo que tive um irmão mais novo que tentei ajudar de todas as maneiras. Descanse em paz, meu irmãozinho", concluiu Jordan, que deu a palavra a Shaquille O'Neal, ex-companheiro de Kobe nos Lakers.

"Kobe e eu sempre tivemos um profundo respeito e amor um pelo outro", declarou Shaq, que conquistou ao lado de Kobe três títulos da NBA com os Lakers, entre 2000 e 2002, antes de se separarem, com desentendimentos pessoais pelo meio.

"Como todos sabem, tivemos uma complexa relação durante anos. Motivamo-nos um ao outro para mostrar o melhor basquetebol de todos os tempos e tenho orgulho dos três campeonatos seguidos que ganhamos (...) Kobe foi um amigo leal", reconheceu O'Neal.