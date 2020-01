Mbappé: "Tenho de me inspirar na carreira do Cristiano Ronaldo"

"Chateia-me ver alguém com mais Bolas de Ouro do que Ronaldo"

Kylian Mbappé nunca escondeu a sua grande admiração por Cristiano Ronaldo. Aliás, ainda criança, tinha vários pósteres do internacional português no quarto. O avançado francês entretanto cresceu (está com 21 anos), está no PSG, é hoje dia um dos melhores jogadores do mundo, mas continua a inspirar-se em Ronaldo.

"Se és francês, obviamente cresces com Zidane como ídolo. Cristiano Ronaldo também era outro ídolo, o qual tive a sorte de defrontar como rival, também com a seleção", referiu numa entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport, admitindo ser "tarde" para fazer uma carreira como Messi e confessando quem é o seu modelo: "Sem tirar nenhum mérito ao Messi, agora tenho de me inspirar na carreira do Cristiano Ronaldo".

O avançado francês, de 21 anos, joga no Paris Saint German © Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Mbappé não duvida que nesta época Cristiano Ronaldo pode levar a Juventus a conquistar a tão desejada Liga dos Campeões: "A Juventus é uma equipa forte e as finais que jogou nas últimas temporadas demonstram isso. Tem-lhes faltado algo para marcar a diferença e agora têm isso graças ao Cristiano Ronaldo. Ele é o jogador que te pode ajudar ganhar coisas importantes."