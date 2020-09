Marselha de Villas-Boas vence em casa do PSG. Neymar expulso

O Marselha, treinado por André Villas-Boas, foi este domingo ao Parque dos Príncipes vencer o Paris Saint-Germain por 1-0, em jogo da 3ª jornada da Liga francesa.

Os parisienses, finalistas vencidos na última edição da Liga dos Campeões, sofreram a segunda derrota em outros tantos jogos no campeonato, depois de há uma semana terem perdido em casa do recém-promovido Lens.

Florian Thauvin, na sequência de um livre de Dimitry Payet, marcou o único golo da partida aos 31 minutos, que permite aos marselheses alcançarem o segundo triunfo em dois jogos.

O jogo ficou ainda marcado por um final turbulento, com os jogadores a envolverem-se em desacatos, dos quais resultaram cinco expulsões no período de tempo extra, entre os quais o brasileiro Neymar, tal como os seus companheiros de equipa Leandro Paredes e Kurzawa. Do lado do Marselha viram o cartão vermelho Amavi e Benedetto.

Refira-se que o PSG se apresentou desfalcado de alguns dos seus habituais titulares devido a infeções de covid-19, como é o caso do avançado francês Kylian Mbappé.