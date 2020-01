Marítimo e Vitória empatam sem golos e com Amir em destaque

Uma grande exibição do guardião Amir ajudou neste domingo o Marítimo a empatar sem golos, com o Vitória de Guimarães no Funchal, em partida da 16.ª jornada I Liga portuguesa de futebol.

Depois de uma primeira parte dividida, a formação vitoriana esteve mais próxima do triunfo na etapa complementar, valendo aos insulares as intervenções do internacional iraniano.

Os verde rubros levam seis jogos sem perder nos Barreiros (a última derrota tem quase quatro meses) e sobem ao 11.º lugar, com 19 pontos, enquanto a turma de Guimarães empatou pela quarta vez seguida na condição de visitante e encontra-se na quinta posição, com 22.

Numa partida bem disputada e repleta de oportunidades, o marcador esteve perto de ser inaugurado com apenas 11 segundos no cronómetro, num mau passe do guarda-redes Douglas, desaproveitado por Rodrigo Pinho, que rematou por cima.

O Marítimo começou melhor, mas os minhotos cresceram a partir dos 10 minutos e, aos 11, deram o primeiro aviso, através de Bonatini, que obrigou Amir a intervir com um remate cruzado.

Em termos gerais, a primeira parte esteve equilibrada, com destaque para um cruzamento de Vukovic, que quase resultou em golo ao minuto 26, travado por Douglas, e para uma tentativa de Bonatini, aos 33, que desviou em Zainadine e passou muito perto do poste esquerdo da baliza de Amir.

A primeira nota a registar no segundo tempo vai para as entradas do vimaranense André André, médio internacional português que não jogava desde 09 de março de 2019 devido a uma lesão no tendão de Aquiles, aos 61 minutos, e de Joel Tagueu no Marítimo, aos 62, marcando o regresso do reforço de 'inverno' dos madeirenses ao futebol português.

Ainda assim, a figura do jogo estava a ser Amir, que foi fazendo defesas sucessivas de grande nível, às chances de Lucas Evangelista (63 minutos), Pêpê Rodrigues (73) e Tapsoba (76).

O Vitória jogava no meio-campo maritimista enquanto a equipa de José Gomes procurava explorar o contra-ataque e, no último esforço, já no quinto minuto de compensação, surgiu a derradeira ocasião para os visitantes, com um cabeceamento de Bruno Duarte, mas Amir voltou a 'brilhar' e confirmou o nulo final.