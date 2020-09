Marítimo contrata sobrinho do sultão do Brunei

O Marítimo anunciou nesta quarta-feira a contratação do extremo Faiq Bolkiah, sobrinho de Hassanal Bolkiah, o sultão do Brunei, e filho do príncipe daquela nação asiática, Jefri Bolkiah. Por essa razão, é mesmo considerado o futebolista mais rico do mundo, uma vez que a sua família tem, de acordo com a revista Forbes, uma fortuna avaliada em 20 mil milhões de dólares (17,1 mil milhões de euros).

O jogador, de 22 anos, nasceu em Los Angeles, nos Estados Unidos, mas cedo rumou para Inglaterra, onde realizou a sua formação em clubes como Southampton, Arsenal, Chelsea, Stoke City e Leicester, onde estava desde 2016, embora não tenha jogado pela equipa principal da Premier League.

Apesar de ter nacionalidade norte-americana, Bolkiah optou por representar a seleção do Brunei, com a qual disputou seis partidas oficiais e marcou um golo.

Em declarações ao site do Marítimo, o extremo disse estar feliz por ter "encontrado o clube certo." "Estou muito satisfeito por estar aqui e ter tomado esta decisão. Tenho a certeza de que este é o clube certo para mim e para a minha carreira. Os meus objetivos passam por dar sempre o melhor de mim em cada treino e em cada jogo, evoluir e ajudar a equipa naquilo que for preciso", disse.