Marinhense volta atrás e já não vai jogar à porta fechada

O Marinhense recuou na decisão de jogar à porta fechada até final da época. Em comunicado, emitido na noite de segunda-feira, o clube da série C do Campeonato de Portugal informou que face ao forte impacto da notícia a direção do clube reuniu com as autoridades locais e foi "possível alcançar a harmonia e consensos necessários para que se possam realizar as provas desportivas sem quaisquer constrangimentos ou limitações no que ao acesso a sócios, simpatizantes e adeptos respeita".

O clube tinha ameaçado realizar todos os jogos à porta fechada "em virtude da perseguição" por parte "do Comando da PSP da Marinha Grande", após o comandante ter escalado "dois agentes à paisana, para que, misturando a qualidade de sócios com a de agentes da autoridade, procedessem a uma série de fiscalizações e apreensões".

A decisão não será alheia ao facto de mesmo nos jogos à porta fechada a lei obrigar ao policiamento. Além disso, haveria que salvaguardar os adeptos da equipa visitante.