Marcos Acuña excluído do estágio do Sporting no Algarve

A ausência do internacional argentino Marcos Acuña é a principal surpresa entre os 28 jogadores que Rúben Amorim, o treinador do Sporting, levou para o estágio de Lagos, no Algarve, onde a equipa já se encontra.

A não inclusão do esquerdino no estágio será um sinal de que poderá estar a ser negociado com outro clube. Quem também não entra nestas primeiras escolhas de Rúben Amorim são João Palhinha, Tiago Ilori, Battaglia e Rafael Camacho, que também estão de saída de Alvalade.

Em contrapartida, na comitiva leonina já seguiram os reforços André Paulo, Feddal, Pedro Porro, Antunes, Pedro Gonçalves e Nuno Santos, bem como os jovens Gonçalo Inácio, Rodrigo Fernandes, Geny Catamo e Mees de Wit.

Eis a lista completa que vai estar em estágio até ao dia 29:

Guarda-redes: Antonio Adán, Renan Ribeiro, Luís Maximiano, André Paulo;

Defesas: Feddal, Coates, Nuno Mendes, Luís Neto, Ristovski, Pedro Porro, Cristián Borja, Gonçalo Inácio, Antunes, Eduardo Quaresma;

Médios: Matheus Nunes, Pedro Gonçalves, Wendel, Daniel Bragança, Rodrigo Fernandes, Idrissa Doumbia, Mees de Wit;

Avançados: Nuno Santos, Sporar, Tiago Tomás, Gonzalo Plata, Luiz Phellype, Jovane Cabral, Geny Catamo.