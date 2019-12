Oficial: Marco Silva despedido pelo Everton

José Mourinho derrotado no regresso a Manchester

Marco Silva já não é treinador do Everton, anunciou o clube inglês, um dia depois da goleada sofrida às mãos do vizinho Liverpool (2-5) no dérbi de Merseyside, que atirou os toffees para a zona de despromoção da Premier League.

"O Everton confirma que Marco Silva deixou o clube. Gostávamos de agradecer ao Marco pelos seus serviços ao clube nos últimos 18 meses e desejar-lhe o melhor para o futuro", pode ler-se na conta de twitter dos blues.

O despedimento do treinador português terá sido decidido após uma reunião entre o acionista maioritário do Everton, o iraniano Farhad Moshiri, e o conselho de administração, escreve o Liverpool Echo .

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Termina assim uma ligação de ano e meio entre Marco Silva e o clube inglês, o terceiro do ex-técnico de Estoril e Sporting naquele país, depois de Hull City e Watford.

O Everton ocupa o 18.º e antepenúltimo lugar da Premier League, com 14 pontos em 15 jogos, mas mantém aspirações na Taça de Inglaterra e na Taça da Liga. Na temporada transata terminou o campeonato na oitava posição.

O emblema de Liverpool anunciou que o antigo avançado do clube (1994 a 1998 e 2000 a 2006), Duncan Ferguson, vai assumir o cargo de forma interina e orientar a equipa no jogo de sábado com o Chelsea, até ser contratado um novo treinador.

Na semana passada a imprensa inglesa avançou como possíveis substitutos os nomes de David ​​​​​​​Moyes e Mark Hughes, técnicos que já passaram anteriormente pelo clube. Jorge Jesus, avançou o DN a 26 de novembro, é outro nome visto com bons olhos pelos responsáveis do clube inglês.