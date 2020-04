Manuel Machado aceitou desafio de treinar no terceiro escalão nacional

Manuel Machado aceitou agora orientar uma equipa do terceiro escalão do futebol português. Trata-se do Berço, uma equipa de Guimarães, que nas últimas quatro épocas, subiu do terceiro escalão distrital da AF Braga até ao Campeonato de Portugal. "O acordo está feito e era para ser anunciado no domingo, mas com esta fuga de informação vamos avaliar qual é o melhor momento para o anunciar", disse ao DN fonte do clube.

Com mais de 30 anos de carreira o histórico treinador de Vit. Guimarães e Nacional, estava sem treinar desde a época 2017-18 e aceitou o desafio de voltar ao terceiro escalão, onde já não treinava há 20 anos, onde treinou por duas vezes, ao serviço do Fafe e Moreirense. Aliás a primeira passagem pelo clube de Moreira de Cónegos, iniciada em 2000, só terminou com os cónego na 1.ª Liga - é responsável pela melhor classificação do Moreirense no principal escalão (8.º).

Na I Liga destacou-se ao serviço do Sp. Braga (2007-08), Nacional (2009-10) e Vit. Guimarães (2011-12), equipas que se apuraram para as competições Europeias. Foi aliás em Guimarães, de onde é natural (nasceu em Oliveira), que conseguiu a melhor classificação, em 2010-11, ao terminar o campeonato em 5.º lugar.

Conhecido pelo seu estilo pragmático e discurso peculiar, o técnico já trabalha na construção do plantel da próxima temporada. O clube está ainda a aproveitar o now how do treinador para lançar um projeto de formação, uma vez que até agora o clube só tem futebol sénior.

Fundado apenas em 2016 o pequeno clube da Cidade Berço, a quem vai buscar o nome, ambiciona chegar as campeonatos profissionais e acredita que Manuel Machado é o homem certo para liderar a equipa me mais uma subida, desta vez até à II Liga.