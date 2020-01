Mais uma reviravolta épica do Wolves . City empata

Neto festja golo dos wolves com Cedric prostado no relvado

Reviravolta épica e com sotaque português. O Wolverhampton de Nuno Espírito Santo esteve a perder por 2-0, mas acabou a vencer o jogo com o Southampton, por 3-2. Já com o Manchester City, a 27 de dezembro, os wolves tinham estado a perder e acabaram por vencer a partida com os campeões da Premier League pelo mesmo resultado (3-2).

Os saints - Cédric Soares titular - revelaram eficácia e marcaram por Jan Bednarek (15 minutos) e Shane Long (35') na primeira parte. A reação dos wolves - com Patrício, Moutinho, Rúben Neves e Pedro Neto no onze inicial - aconteceu no segundo tempo. O jovem português Pedro Neto, que tem sido aposta regular de Nuno Espírito Santo (NES), iniciou a reviravolta com um golo aos 53 minutos. Minutos mais tarde, Raúl Jiménez empatou a partida na transformação de uma grande penalidade (65'). E seria o ex-Benfica a selar o triunfo dos wolves aos 76'.

Com este triunfo, o Wolverhampton ultrapassa o Sheffield, que empatou com o Arsenal (1-1), ocupando o sexto lugar com 34 pontos, os mesmos do Manchester United, que tem menos um jogo. A equipa de NES ganhou ainda terreno ao Tottenham de Mourinho, que empatou...

Aguero bisou, mas City empatou

O Manchester City não foi além de um empate caseiros, frente ao Crystal Palace (2-2). Os bicampeões foram surpreendidos por Tosun, perto do intervalo e só no segundo tempo encontraram o caminho da baliza. Aguero, primeiro a passe de Gabriel Jesus e depois a passe de Mendy, conseguiu virar o resultado, mas quando já se pensava no apito final, Zaha obrigou Fernandinho a fazer um corte infeliz... para a própria baliza.

Os citizens empataram e podem ver o Leicester a alcançar o segundo lugar ainda durante esta jornada.

Já o Everton empatou 1-1 na casa do West Ham, com o francês Issa Diop a marcar para os hammers, aos 40 minutos, e Dominic Calvert-Lewin para os toffees, aos 44'.

Brighton e Aston Villa também empataram 1-1, enquanto o duelo entre os dois últimos classificados foi vencido pelo lanterna-vermelha Norwich, por 1-0, na sequência de uma grande penalidade apontada pelo finlandês Teemu Pukki no primeiro tempo.