A bola não entra por milímetros e o Tottenham empata na estreia de Gedson (veja o vídeo)

O Tottenham, de José Mourinho, empatou sem golos com o Watford, num encontro da 23.ª jornada da Premier League, na estreia do ex-benfiquista Gedson Fernandes.

A formação londrina somou o quarto encontro consecutivo sem vencer (dois empates e duas derrotas), num jogo em que teve a melhor oportunidade já nos descontos, valendo aos locais o argentino Ignacio Pussetto a tirar a bola em cima da linha. Segundo a tecnologia da linha de golo a bola não entrou por milímetros. "Adoro a tecnologia da linha de golo. Respeito-a. Sei que a bola não entrou por escassos milímetros, mas a tecnologia da linha de golo não comete erros como o VAR. Aceitamos que não tenha sido golo", disse Mourinho no final entre muitas críticas ao VAR.

Os anfitriões, com Domingos Quina no banco, tiveram igualmente uma enorme oportunidade, a melhor do encontro, aos 70 minutos, quando Troy Deeney desperdiçou uma grande penalidade, defendida pelo guarda-redes argentino Paulo Gazzaniga.

Poucos dias depois de chegar a Londres, emprestado aos spurs por ano e meio pelo Benfica, Gedson Fernandes entrou aos 80 minutos, para o lugar do argentino Giovani Lo Celso, e ainda criou uma oportunidade de golo.

Na classificação, o Tottenham subiu, provisoriamente, ao sétimo lugar, com 31 pontos, enquanto o Watford, que tinha vencido os últimos três encontros, somou, ainda assim, o sexto jogo consecutivo sem perder e é 16.º, com 23.