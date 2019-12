Madjer despede-se da seleção "com imenso orgulho"

Portugal ter conquistado pela terceira vez o campeonato do mundo da modalidade, no Paraguai, ao derrotar Itália por 6-4.De sorrisos no rosto e com o troféu de campeã do mundo, os jogadores da seleção de futebol de praia chegaram na manhã de terça-feira a Portugal. Madjer manifestou "um imenso orgulho" depois de Portugal ter conquistado pela terceira vez o campeonato do mundo da modalidade, no Paraguai, ao derrotar Itália por 6-4.

"Sabíamos as adversidades que íamos enfrentar, mas a verdade é que nos preparamos bem", afirmou Madjer aos jornalistas à chegada da comitiva portuguesa ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

A final com a Itália foi último jogo de Madjer. O jogador despediu-se da seleção com mais este troféu e espera que este triunfo "traga mais visibilidade à modalidade". "Que continuem este caminho, comigo agora do lado de fora a acompanhar", afirmou Madjer orgulhoso por ter feito "parte desta linda história", assegurando que vai continuar a acompanhar a equipa.

Só este ano, Portugal foi campeão da Europa, conquistou a medalha de ouro nos II Jogos Olímpicos, o Mundialito na China e agora o campeonato do mundo pela terceira vez, depois das edições de 2001 e 2015.

"Saio daqui completamente realizado"

Com o troféu de campeões do mundo e o de segundo melhor jogador da competição, a seleção posou para as fotografias, as primeiras de um dia em que irão ser recebidos pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa durante a tarde.

Jordan Santos, que este ano foi eleito o melhor do mundo da modalidade, recebeu o troféu de segundo melhor jogador na prova. : "Este prémio tem um significado muito grande, como sabem parti para este mundial como melhor jogador do mundo e depois ter sido campeão do mundo e ter trazido este prémio é gratificante. Saio daqui completamente realizado", afirmou. "Acho que este ano vai ser difícil bater", admite Jordan.

O selecionador Mário Narciso agradeceu o título aos jogadores, pelo "comportamento que tiveram tanto no aspeto técnico e tático como no aspeto disciplinar". "Conseguiram estar numa prova destas com tantos jogos sem terem um único castigo", realçou. O treinador deu ainda uma palavra de agradecimento à Federação Portuguesa de Futebol, a todo o staff "pelo empenho", aos elementos da equipa médica "que foram importantíssimos para a recuperação dos jogadores".

"E um agradecimento muito especial, à minha família e obrigado a todos os portugueses", disse ainda Mário Narciso, ainda de bigode, mas será sem ele que vai ser recebido por Marcelo Rebelo de Sousa. O selecionador prometeu cortar o bigode caso a seleção conquistasse o título de campeã do mundo. E vai cumprir. "É agora na cidade do futebol e logo quando formos ao Palácio ter com o presidente Marcelo, à partida, vou já sem bigode", disse, entre risos.