Luís Nazaré demitiu-se da Mesa da Assembleia Geral do Benfica

Luís Nazaré apresentou, na quinta-feira, a demissão do cargo de presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica, cargo que desempenhou durante uma década. Segundo a Imprensa desportiva desta sexta-feira, o dirigente alegou "incompatibilidade insuperável" em relação ao formato das próximas reuniões magnas proposto pela direção do clube liderado por Luís Filipe Vieira.

Nazaré deixa assim o clube onde entrou em 2000 pela primeira vez. Gestor, professor universitário e político de 63 anos entrou no Benfica há quase duas décadas para ser presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar na lista de Manuel Vilarinho, que venceu as eleições em 2000. Esteve no cargo menos de um ano, depois apresentou demissão e saiu.

Foi recuperado para a vida do clube no terceiro mandato de Luís Filipe Vieira. Nazaré foi eleito presidente da Assembleia Geral das águias, substituindo Manuel Vilarinho, que o tinha desafiado a entrar para os órgãos sociais no início do século. Foi o número 1 no clube em termos estatutários desde 2009.