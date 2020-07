Luís Filipe Vieira e Benfica são arguidos por suspeitas de fraude fiscal

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, a SAD do clube e a Benfica Estádio foram constituídos arguidos pelo Ministério Público no âmbito de uma investigação desencadeada pela Autoridade Tributária. Em causa na Operação Saco Azul, que está em curso desde 2018, estão crimes de fraude fiscal envolvendo valores referentes a IVA e IRC.

Outros dirigentes do Benfica irão ser ouvidos nesta terça-feira. Segundo o jornal A Bola, que avançou com a notícia na edição desta terça-feira, serão inquiridos o administrador Domingos Soares de Oliveira e o diretor financeiro, Miguel Moreira. Despesas justificadas com pagamentos de serviços que alegadamente nunca foram prestados ao Benfica estão na mira dos investigadores.

Luís Filipe Vieira foi ouvido pelo MP no Campus da Justiça e constituído arguido na segunda-feira, altura em que também as sociedades Benfica SAD e a Benfica Estádio foram constituídas arguidas.

O inquérito remonta a 2018, quando a Autoridade Tributária e Aduaneira alertou para a faturação excessiva de uma empresa de consultoria informática. Esta empresa e os seus responsáveis já tinham sido constituídos arguidos. Em causa estão 1,8 milhões que saíram das contas da Benfica, SAD, num período de meio ano, para pagamento de serviços que alegadamente nunca foram prestados.

Na altura em que o processo foi desencadeado, a Polícia Judiciária fez buscas no clube, tendo sido analisados documentos na tentativa de encontrar crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais. De acordo com o jornal Expresso, a investigação tentou perceber se a SAD do Benfica tinha um saco azul, onde o dinheiro seria depositado e depois levantado em notas, para ser utilizado no pagamento de despesas não contabilizadas.