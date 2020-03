Luís Filipe Vieira: "Benfica é contribuidor líquido para o país e não um sorvedor dos impostos de todos nós"

Luís Filipe Vieira abriu a Gala de entrega dos Prémios Cosme Damião - de celebração pelos 116 anos de história do Benfica - com um discurso otimista, apesar do mau momento no futebol, e sem esquecer as buscas feitas à SAD do Benfica, na sequência da Operação Fora de Jogo.

"Tendo em conta as circunstâncias do dia de hoje, gostaria também de aproveitar para garantir a todos os benfiquistas que estamos muito tranquilos sobre as buscas hoje realizadas. No nosso caso, toda a nossa atividade tem sido rigorosamente auditada pelas entidades competentes, no cumprimento escrupuloso da lei e reafirmamos a total colaboração com autoridades no sentido do esclarecimento de todas as questões ou duvidas que tenham", garantiu o presidente do Benfica, garantindo que os encarnados são cumpridores da lei.

"Os lucros e bons resultados financeiros apresentados, bem como a obra feita e edificada são um bom exemplo de uma entidade portuguesa sem buracos e sumiços financeiros e que é um contribuidor líquido para o país e não um sorvedor dos impostos de todos nós. Que prestigia o país, que traz riqueza para Portugal e que demonstra boa saúde financeira e um percurso notável de recuperação de uma situação de partida bem difícil como todos se recordam", defendeu Vieira.

Sobre o campeonato de futebol, apelou à memória benfiquista. "Inspiremo-nos nessa mágica reconquista da época passada para rapidamente estarmos prontos a dar uma resposta à altura da nossa fibra. Foi sempre nos momentos mais difíceis que a mística do nosso clube se tornou célebre. E se nada estava ganho quando tínhamos sete pontos de avanço, muito menos está perdido quando temos apenas um ponto de atraso e faltam ainda onze jornadas. Como dizemos desde o início, este é um campeonato para ser muito disputado até ao fim", lembrou o líder das águias, elogiando o "extraordinário grupo de trabalho, já deu provas da sua enorme capacidade de recuperação e superação".

"Estamos fortes, ambiciosos e muito focados", assegurou o presidente encarnado, numa mensagem clara de esperança: "Pretendemos juntar à supertaça, a renovação do título e a conquista da Taça de Portugal. Uma época é sempre marcada por momentos bons e menos bons. Nesta casa assumimos sempre primeiro os nossos próprios erros e esse é um dos segredos dos nossos sucessos. Importa realçar que vivemos um dos ciclos mais positivos da nossa história, nos resultados desportivos das diferentes modalidades, como no caso do futebol em que conquistámos 14 dos últimos 22 títulos em disputa em Portugal e cinco dos últimos seis campeonatos."

O presidente das águias apelou ainda "à mobilização da onda vermelha incansável", neste momento menos bom. Equipa de Lage tinha sete pontos de vantagem sobre o FC Porto e foi esta jornada ultrapassado pelos dragões na liderança do campeonato. "Nós só queremos o Benfica campeão!", atirou para a plateia.

Sobre a situação financeira, prometeu nos "próximos dias" a divulgação dos resultados financeiros, que "serão históricos" e mostram que o caminho seguido foi o correto e que lhe permite "encarar o futuro com enorme confiança e ambição".