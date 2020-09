Luís Filipe Vieira: "Aproveitar este momento de crise para ter acesso a talentos"

Benfica joga com gregos do PAOK na terceira pré-eliminatória

Luís Filipe Vieira, considera que o clube tem hoje "os alicerces necessários para redefinir algumas prioridades e procurar chegar mais longe e de forma mais ambiciosa a alguns objetivos". "Vimos de uma década com resultados desportivos no futebol só superada pela década de sessenta, voltámos a ver o nosso clube em duas finais europeias nos seniores e três nos juniores", refere o presidente do Benfica na edição desta terça-feira da News Benfica.

Estes resultados, ainda de acordo com o presidente benfiquista, devem-se "a uma estratégia e rumo de aposta no centro de formação do Seixal, que é tida como exemplo internacionalmente". "Estamos em vésperas do arranque da próxima época e, apesar dos tempos de incerteza que ainda vivemos, quero deixar uma palavra de confiança a todos os benfiquistas", adianta o dirigente.

Filipe Vieira refere-se a "uma confiança alicerçada numa redobrada ambição", que levou o clube "à contratação de uma nova equipa técnica de reconhecida qualidade, liderada pelo treinador [Jorge jesus] com mais títulos na história do Benfica".

O presidente destaca a capacidade do Benfica "ir ao mercado contratar jogadores internacionais de enorme prestígio" e considera que "é nestes momentos de crise que as entidades mais robustas e consistentes conseguem por norma fazer os seus melhores investimentos". "E é mesmo isso que temos feito. Aproveitar este momento de crise para, com base num nivelamento por baixo dos valores de mercado, ter acesso a talentos que noutras circunstâncias estariam fora de hipóteses para nós", adianta Luís Filipe Vieira.

O dirigente aponta ainda como decisivos "o fator credibilidade" o "reconhecimento unânime à qualidade do projeto e das infraestruturas" que o Benfica criou e que permitiu alcançar "a melhor década de sempre de vitórias nas modalidades".

"A credibilidade é um dos nossos principais títulos conquistados. E só a forte e reputada credibilidade que temos no mercado possibilita fazer este reforço do plantel com uma gestão eficaz e racional do seu esforço, diluído ao longo de vários anos", refere.

Luís Filipe Vieira destaca a qualidade do projeto e das infraestruturas que o Benfica criou e que permite ao clube "atrair algum do melhor talento", apesar do campeonato português "estar fora das consideradas cinco principais ligas europeias".

O presidente encarnado aborda o momento de incerteza que se vive, face à pandemia de covid-19, que mantém os adeptos fora dos estádios, e promete "defender o clube e reforçar os seus pilares com os olhos postos num futuro ainda mais ganhador".