Loucura na estreia de Haaland. Três golos em 23 minutos dão vitória ao Dortmund

Estreia de sonho para Erling Braut Haaland pelo Borussia Dortmund. O avançado, de apenas 19 anos, que foi contratado em janeiro, saltou do banco aos 56 minutos e aos 79 já tinha feito um hat trick, que ajudou a sua equipa a vencer no campo do Augsburgo, por 5-3, em partida da 18.ª jornada a Bundesliga.

A equipa de Dortmund perdia por 3-1 quando o norueguês entrou em campo e bastaram três minutos em campo para se estrear a marcar. O jovem avançado marcou aos 59', 70' e 79'. Três golos em 23 minutos, fazem dele o segundo futebolista a assinar três golos na estreia pelo Dortmund, depois de Aubameyang (2013) e o primeiro a consegui-lo saindo do banco de suplentes.

Filho de Alf-Inge Haaland, defesa que fez carreira em Inglaterra no Nottingham Forest, Leeds United e Manchester City, Haaland nasceu em Leeds em julho de 2000 e começou a carreira no Bryne da segunda divisão norueguesa onde em 16 jogos não conseguiu fazer qualquer golo. Mas o talento não enganava e rápido se mudou para o Molde, onde foi treinado por Solskjaer, atual técnico do Manchester United. Foi no clube da primeira divisão norueguesa que começou a dar nas vistas. Cresceu 12 centímetros e ganhou massa muscular. Depois apareceram os golos no clube e na seleção.

Cobiçado pela Juventus, o Bayer Leverkusen e os dois clubes de Manchester, o United e City, Haaland assinou um contrato de cinco anos com o RB Salzburgo a troco de nove milhões de euros. Uma decisão que não é alheia ao facto de ter uma carreira planeada pelo pai com a ajuda de Mino Raiola, empresário de Pogba e Ibrahimovic, que traçou um plano para o tornar mais internacional e o aconselhou a mudar o nome de Håland, como o pai, para Haaland.

No ano passado, durante o Mundial de Sub-20 chegou a marcar nove golos num só jogo...

Erling Braut Haaland foi titular pela primeira vez a 12 de maio de 2019 (marcou um golo) e a agarrou o lugar. Deu nas vistas com hat-tricks na liga austríaca e na Champions, competição em que já é o terceiro mais jovem (19 anos e 58 dias) a marcar três golos num jogo, depois de Raúl González no Real Madrid (18 anos e 113 dias em 1995) e Wayne Rooney no Manchester United (18 anos e 340 dias em 2004). A cobiça aumentou e falou-se no Real Madrid e na Juventus, mas ele acabou por escolher o Borussia. A transferência foi notícia pelo baixo valor (20 milhões de euros) face ao talento que ele já mostrou. A estreia foi digna da lenda.