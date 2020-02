Liverpool goleia e continua passeio na liga inglesa

Salah marcou dois golos na vitória do Liverpool por 4-0.

O Liverpool continua a sua caminhada triunfante na liga inglesa e neste sábado recebeu e venceu o Southampton, por 4-0, aumentando para 22 pontos a diferença para o segundo classificado, o Manchester City de Pep Guardiola, que joga neste domingo contra o Tottenham de José Mourinho.

Após um primeiro tempo sem golos, na qual o Southampton deu muita luta, os reds resolverem a partida na segunda parte, com golos de Oxlade-Chamberlaine (47'), Henderson (60') e Salah (72' e 90').

O Liverpool não perde para o campeonato inglês há 42 jogos, mais concretamente desde os primeiros dias de janeiro de 2019, quando foram derrotados pelo Manchester City.

Num dos jogos grandes desta jornada da liga inglesa, o Leicester-Chelsea terminou empatado a dois golos. A equipa de Frank Lampard colocou-se vantagem logo depois do intervalo, com um golo de Rudiger, mas o Leicester, com o português Ricardo Pereira a titular, empatou aos 54' por Harvey Barnes. James Maddison colocou os foxes em vantagem, mas Rudiger bisou e fixou o resultado final numa igualdade a dois golos.

Outros resultados: Bournemouth-Aston Villa, 2-1; Crystal Palace-Sheffield United, 0-1; Newcastle-Norwich, 0-0; Watford-Everton, 2-3 e West Ham-Brighton, 3-3. O Manchester United-Wolverhamptom começa às 17.30 deste sábado.

Neste domingo, além do Burnley-Arsenal, que pode marcar a estreia do internacional português Cedric Soares pelos londrinos, há mais um confronto entre José Mourinho e Pep Guardiola - o Tottenham-Manchester City tem início previsto para as 16.30.