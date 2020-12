Liverpool garante apuramento. Luís Castro deixa Real Madrid em apuros

O Liverpool garantiu esta terça-feira o apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões ao vencer o Ajax, em Anfield, por 1-0, graças a um golo de Curtis Jones aos 58 minutos.

A equipa de Jürgen Klopp, que contou com Diogo Jota como titular, chegou aos 12 pontos, que lhe permitem igualmente assegurar o primeiro lugar do grupo D.

A outra vaga será discutida na próxima semana, em Amesterdão, entre o Ajax e a Atalanta. Os italianos não foram além do empate 1-1 com o já eliminado Midtjylland. Os dinamarqueses abriram o marcador aos 13 minutos por Alexander Scholz e o melhor que a equipa de Bérgamo conseguiu foi chegar à igualdade por Cristián Romero (79').

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A Atalanta está obrigada a, pelo menos, empatar na Holanda para chegar aos oitavos-de-final, enquanto ao Ajax só a vitória interessa.

Luís Castro deixa Real Madrid em apuros

A 5.ª jornada da fase de grupos da Champions começou com uma grande surpresa. O Real Madrid entrou em campo, em Kiev, diante do Shakhtar a saber que se qualificava com uma vitória, mas a equipa de Luís Castro colocou a nu as fragilidades dos merengues e ganhou por 2-0.

Quando terminou a partida, o Real Madrid já não dependia só de si para seguir em frente, mas a sorte bafejou a equipa de Zidane, que recuperou a dependência de si próprio porque duas horas depois o Borussia Mönchengladbach perdia em casa com o Inter Milão.

Mas vamos por partes. O Shakhtar, que em Madrid tinha surpreendido com uma vitória por 3-2, desta vez voltou a não ter contemplações e voltou a ganhar, agora com golos de Dentinho e Manor Solomon. Assim sendo, à equipa de Luís Castro poderá garantir o apuramento se vencer o Inter, em Milão, na última jornada.

No outro jogo, deste grupo B, o Borussia Mönchengladbach perdeu a hipótese de apuramento, em casa, ao perder por 2-3 com o Inter. E agora os alemães estão obrigados a, pelo menos empatar em Madrid na última jornada.

Os italianos abriram o marcador por Matteo Darmian (17'), mas Alassane Pléa fez o empate em cima do intervalo relançando o jogo. Contudo, no reatamento, a equipa de Antonio Conte chegou ao triunfo com dois golos de Romelu Lukaku, de nada valendo o segundo golo de Pléa.

João Félix marca no empate com o Bayern

No grupo A, o Bayern Munique garantiu o primeiro lugar do grupo com um empate 1-1 na visita ao Atlético de Madrid. João Félix abriu o marcador aos 26 minutos, após passe de Marcos Llorente, lançando a sua equipa para o apuramento.

Só que na segunda parte, a quatro minutos dos 90, um penálti de Thomas Müller fixou o resultado num empate que obriga agora os colchoneros a empatar no campo do RB Salzburgo para seguirem em frente.

Os austríacos roubaram para já o terceiro lugar ao Lokomotiv Moscovo com uma vitória na Rússia por 3-1. Dois golos de Mergim Berisha e outro Karim Adeyemi deram vantagem ao RB Salzburgo, de nada valendo o penálti de Miranchuk para os russos que contaram com Éder no onze.

Villas-Boas vence Pedro Martins

Finalmente, no grupo C, o Marselha salvou a honra do convento e garantiu os primeiros golos e pontos na fase de grupos. O Olympiacos, de Pedro Martins, até começou melhor e abriu o marcador por Mady Camara, mas dois penáltis transformados por Dimitri Payet deram o triunfo à equipa de André Villas-Boas.

Ainda assim, os franceses vão precisar de um empate na visita ao Manchester City e de uma derrota do Olympiacos na receção ao FC Porto para seguirem para a Liga Europa.