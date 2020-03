Liga espanhola suspende duas próximas jornadas. Real Madrid de quarentena

As próximas duas jornadas da I e da II ligas espanholas foram nesta quinta-feira suspensas. Inicialmente, os jogos estavam previstos serem realizados à porta fechada, mas após uma reunião os responsáveis decidiram cancelar os jogos dos campeonatos profissionais nas próximas duas semanas. Na base desta decisão está o facto de a equipa do Real Madrid ter sido colocada em quarentena e a possbilidade de existirem futebolistas dos merengues e de outros clubes infetados

De acordo com a imprensa do país vizinho, Javier Tebas, presidente da liga espanhola de futebol, já informou os clubes da decisão tomada, como medida de prevenção do vírus covid-19, que já afetou mais de 2200 pessoas em Espanha. Num comunicado entretanto emitido, a liga deixa em aberto que a suspensão dos jogos possa ser estendida, dependendo da evolução dos infetados em Espanha.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A equipa de futebol do Real Madrid entrou em quarentena nesta quinta-feira, depois de um jogador de basquetebol dos merengues ter acusado positivo a um teste de covid-19. Como medida de precaução, os responsáveis do clube decidiram mandar os jogadores da equipa de futebol para casa - nem sequer realizaram o treino que tinham previsto para esta quinta-feira de manhã -, dado que partilham as mesmas instalações com a equipa de basquetebol.