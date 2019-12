Leonardo Jardim está de saída do Mónaco

Leonardo Jardim está de saída do AS Mónaco, apesar de na última jornada da Liga francesa antes do Natal ter goleado o Lille por 5-1, resultado que colocou a equipa no grupo dos sextos classificados, com 28 pontos.

A saída do treinador português foi anunciada este sábado por vários órgãos de informação franceses, que garantem que Jardim já não irá orientar o treino deste domingo, dia em que os jogadores regressam ao trabalho após a pausa natalícia. De acordo com as mesmas informações, os dirigentes monegascos já garantiram a contratação do espanhol Marcelino Toral, de 54 anos, que em setembro deixou o comando técnico do Valência, por divergências com a direção do clube.

Esta será a segunda vez que Leonardo Jardim será demitido do cargo de treinador do Mónaco depois de em outubro de 2018 ter sido afastado devido aos maus resultados. No entanto, três meses depois voltou ao clube para render Thierry Henry que não tinha conseguido fazer melhor e acabou por salvar a equipa da despromoção.

Esta época, a carreira irregular da equipa fez com que nos últimos tempos a saída do técnico português fosse cada vez mais um cenário provável, acabando por se concretizar agora, precisamente depois da goleada ao Lille, uma das equipa do topo da tabela do campeonato francês.