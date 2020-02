LeBron James escolheu Doncic para a sua equipa no All Star Game

Já estão constituídas as equipas que vão defrontar-se no All Star Game, o tradicional jogo das estrelas, no próximo dia 16 de fevereiro em Chicago. Os jogadores mais votados pelos adeptos, LeBron James (LA Lakers) e Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) já escolheram aqueles que serão os seus onze companheiros de equipa, sendo que a principal novidade é que coube a LeBron escolher o esloveno Luka Doncic (Dallas Mavericks), uma das maiores sensações desta época na NBA.

O antigo jogador do Real Madrid foi a terceira escolha da grande estrela dos Lakers, logo depois de ter optado pelo seu companheiro de equipa Anthony Davies e Kwahi Leonard (LA Clippers). O Team LeBron é aparentemente aquela que reune maior número de estrelas, destacando-se ainda James Harden (Huston Rockerts) e ainda o Damian Lillard, que está em grande forma nos Portland Trail Blazers.

Por sua vez, Antetokounmpo fez como primeira escolha para a sua equipa Joel Embiid (Philadelphia 76ers), seguido de Pascal Siakam (Toronto Raptors) e Kemba Walker (Boston Celtics).

Eis então a lista completa de jogadores que vão fazer parte das duas equipas:

TEAM LE BRON

LeBron James (LA Lakers)

Anthony Davies (LA Lakers)

Kawhi Leonard (LA Clippers)

Luka Doncic (Dallas Mavericks)

James Harden (Huston Rockets)

Damian Lillard (Portland Trail Blazers)

Ben Simmons (Philadelphia 76ers)

Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Jayson Tatum (Boston Celtics)

Chris Paul (Oklahoma City Thunder)

Russel Westbrook (Huston Rockets)

Domantas Sabonis (Indiana Pacers)

TEAM ANTETOKOUNMPO

Giannis Antetokounmpo (Milwalkee Bucks)

Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

Pascal Siakam (Toronto Raptors)

Kemba Walker (Boston Celtics)

Trae Young (Atlanta Hawks)

Khris Middleton (Milwaukee Bucks)

Ben Adebayo (Miami Heat)

Rudy Gobert (Utah Jazz)

Jimmy Butler (Miami Heat)

Kyle Lowry (Toronto Raptors)

Brandon Ingram (New Orleans Pelicans)

Donovan Mitchell (Utah Jazz)