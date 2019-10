Kyrie Irving bate recorde de pontos na estreia por uma equipa na NBA

O base Kyrie Irving estabeleceu na quarta-feira um recorde de pontos na estreia por uma nova equipa na Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao marcar 50 na derrota dos Brooklyn Nets frente aos Minnesota Timberwolves

Contudo, a noite de estreia de Irving, contratado esta temporada, após uma passagem pelos Boston Celtics, acabou por ser marcada pelo último lance do encontro, quando falhou um lançamento - muito difícil - e não impediu a derrota caseira dos Nets, por 127-126, após prolongamento.

O anterior recorde de pontos na estreia por uma equipa na NBA datava de 1984, quando Kiki Vandeweghe marcou 47 pelos Portland Trail Blazers, sendo que Wilt Chamberlain foi o outro jogador a passar dos 40 pontos na estreia, em 1959, ao apontar 43 pelos Philadelphia Warriors.

Histórica foi também a estreia do 'rookie' PJ Washington pelos Charlotte Hornets, uma vez que bateu o recorde de triplos na estreia na NBA, ao conseguir sete no triunfo sobre os Chicago Bulls, por 126-125.

Com a ajuda do 'rookie', os Hornets conseguiram também um recorde da equipa, com 23 triplos numa só partida.

Greg Popovich continua a acrescentar recordes à sua longa carreira e tornou-se o treinador com mais épocas à frente da mesma equipa, ao estrear-se pela 24.ª temporada no comando dos San Antonio Spurs, superando Jerry Sloan, histórico treinador dos Utah Jazz.

O momento foi celebrado com um triunfo do conjunto texano em casa dos New York Knicks, por 120-111, com LaMarcus Aldridge (22 pontos e oito ressaltos), Bryn Forbes (20 pontos) e Dejounte Murray (28 pontos, oito ressaltos e seis assistências) a destacarem-se.