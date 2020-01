Kobe Bryant morre num acidente de helicóptero

Ana Mafalda Inácio com Agências

Ana Mafalda Inácio com Agências

A antiga estrela de basquetebol norte-americano Kbe Bryant morreu este domingo, em Los Angeles, na queda do helicóptero onde seguia. Também uma das suas filhas, Gianna​ Maria Onore, perdeu a vida no desastre.

O presidente americano Donald Trump já reagiu no twitter à morte de Kobe dizendo que era "uma notícia terrível."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O site TMZ foi o primeiro a avançar a notícia de que Kobe Bryant não sobreviveu ao acidente de helicóptero. "Não houve sobreviventes", referiu uma fonte.

A notícia também já está a ser avançada no twitter por várias autoridades que referem que seguiriam mais três pessoas no aparelho, que também não sobreviveram. Ao todo, já há cinco mortes confirmadas. O acidente ocorreu na zona de Calabasas, Los Angeles, Malibu.

Gianna​ Maria Onore - conhecida Aka Gigi - também ela já uma promessa do basquetebol, viajava no helicóptero com o pai e que terá morrido também. Gianna Tinha 13 anos.

Segundo as autoridades, Kobe e a filha iam a caminho da Academia de Mamba para praticar basquetebol, quando o acidente ocorreu. A Academia fica nas proximidades de Thousand Oaks. ​​​​​​

De acordo com informações avançadas pelo site TMZ, "terá havido um incêndio no aparelho, o pessoal da emergência não respondeu e ninguém sobreviveu".

Há já uma investigação em curso.

Kobe Bryant, de 41 anos, era o 24 do Los Angeles Lakers. Conhecido pelo 1,98 m de altura e os 90 quilos, jogava basquetebol há 20 anos e estava entre os melhores. Aliás, este domingo o mundo do desporto acordou com a notícia que o craque dos LA Lakers teria sido ultrapassado por Le Bron James.

Segundo o site TMZ, Kobe era conhecido por usar o helicóptero para regressar a Los Angeles sempre que jogava fora, Ele era conhecido por viajar de Newport Beach, CA para o STAPLES Center em DTLA no seu helicóptero, um Sikorsky S-76.

As três pessoas que seguiriam com Bryant no seu próprio helicóptero ainda não foram identificadas pelas autoridades.

Testemunhas oculares referiram também ao site de notícias que ouviram "o motor disparar, antes de o helicóptero cair".

Kobe foi recentemente visto em jogos da NBA com a sua filha Gianna - uma jogadora de basquete em ascensão. A sua filha mais nova, Capri, nasceu em junho de 2019, mas tem mais outras duas, Natalia e Bianca . Kobe é amplamente considerado um dos maiores jogadores da NBA de todos os tempos - fazendo 18 times All-Star durante os seus 20 anos de carreira no Lakers.

Ele foi o primeiro escolhido no draft de 1996, vencendo 5 campeonatos da NBA. Em 2008, ele foi considerado o jogador mais valioso da NBA, conquistou duas medalhas de ouro com a seleção de basquetebol dos EUA, nos Jogos Olímpicos de 2008-Pequim e 2012-Londres.

Durante a sua carreira nos Lakers usou sempre os número 8 e ultimamente o 24, números que o clube retirou da equipa. No cinema, com a sua participação, numa curta-metragem sobre a modalidade Dear Basketball , ganhou um Óscar em 2018.

Kobe era conhecido também como o 'Black Mamba' (cobra mamba negra). Nome que adquiriu assim que chegou à NBA aos 17 anos. Foi um dos únicos sete atletas que conseguiu ultrapassar a marca dos 30 000 pontos na carreia.

Até há um dia, Kobe Bryant, o menino que nasceu em Filadélfia, mas que se mudou para Los Angeles, era o terceiro melhor marcador da história da NBA, com 33 643, apenas atrás de Kareem Abdul-Jabbar, com 38 387, e Karl Malone com 36 928, mas foi ultrapassado por LeBron James que atingiu os 33 655, num jogo durante este sábado.

Bryant, tantas vezes apelidado como um génio, deu os parabéns a LeBron James através do Twitter: "Continua a levar o jogo para a frente King James. Muito respeito irmão".

Em abril de 2016, Kobe disputou a sua última partida na NBA, na qual marcou 60 pontos frente aos Utah Jazz, e tornou-se o jogador mais velho a anotar pelo menos 50 pontos num jogo na NBA.

Em atualização