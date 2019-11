José Mourinho vence com bis de Dele Alli

E vão três vitórias para José Mourinho, desde que assumiu o comando técnico do Tottennham. Este sábado, e depois dos triunfos sobre o West Ham (3-2) e o Olympiacos para a Liga dos Campeões (4-2), os spurs receberam e venceram o Bournemouth, por 3-2, em jogo da 14.ª jornada da Premier League.

Foi jogo tirado a papel químico do primeiro. Tal como aconteceu com o jogo de estreia com o West Ham, a equipa do Tottenham esteve a vencer por 3-0, com golos de Dele Alli (21 e 50 minutos) e Sissoko (69'), mas acabou o jogo a suspirar com o apito final do árbitro. Harry Wilson, aos 74 minutos, fez o 3-1 e já depois dos 90 minutos bisou e colocou os spurs sobre pressão. Com o relógio nos 90'+6' minutos, parecia já não havia tempo para mais, mas a verdade é que o Bournemouth acabou o jogo a tentar o 3-3 e por pouco não o consegui.

Para a história fica mais um triunfo de Mourinho, que continua festejar os golos com o já famoso apanha bolas do clube, o miúdo que ao repor rapidamente a bola em jogo o ajudou a vencer o Olympiacos e que este sábado almoçou com a equipa antes do jogo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Com este triunfo os spurs ascendem provisoriamente ao quinto lugar da tabela classificativa da Premier League, com 20 pontos. O Bournemouth, com 16 pontos, é 12º.