"É verdade que o meu teste deu positivo". Jorge Jesus de "quarentena"

O treinador português de futebol Jorge Jesus testou positivo ao coronavírus, embora o Flamengo

Num vídeo publicado na sua conta no Instagram o treinador do Flamengo afirma que se sente bem, sem quaisquer sintomas, mas que pelo sim, pelo não, está de quarentena.

"É verdade que o meu teste deu positivo", diz o técnico português. Ouça aqui:

Jesus faz ainda questão de agradecer ao clube e aos fãs pelo apoio que tem recebido.

O vídeo foi publicado poucas horas depois de o clube ter revelado, em comunicado, que foi "um positivo fraco ou inconclusivo". Por isso, Jesus já realizou uma contra-análise, um novo teste, cujos resultados ainda não são conhecidos.

"O Clube de Regatas do Flamengo informou que os testes para detetar a presença do Covid-19 em atletas, comissão técnica e funcionários do departamento de futebol foram concluídos na tarde desta segunda-feira (16). O clube informa que o treinador Jorge Jesus realizou um primeiro teste para o Covid-19 e o resultado foi um positivo fraco ou inconclusivo. A contraprova do resultado está sendo realizada", lê-se no comunicado do Flamengo.

O Flamengo adiantou neste comunicado que Jesus "está sob os cuidados do departamento médico do Flamengo e apresenta quadro estável de saúde". A direção do clube anunciou de imediato a suspensão dos treinos da equipa profissional e da formação, pelo menos durante uma semana.

"Atletas, integrantes do departamento de futebol e comissão técnica testaram negativo para o Covid-19", informou ainda o clube.

Jorge Jesus era amigo de Mário Veríssimo, 80 anos, a primeira vítima mortal do coronavírus em Portugal. Trabalharam juntos no Estrela da Amadora, onde Veríssimo foi massagista,