Jorge Jesus é Cidadão Honorário do Rio de Janeiro

Jorge Jesus no estádio do Maracanã

Ganhe ou perca, Jesus será homenageado. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou esta quinta-feira a atribuição do título de Cidadão Honorário da Cidade do Rio de Janeiro a Jorge Jesus. A proposta pertenceu ao vereador Felipe Michel.

A homenagem ao treinador português do Flamengo está marcada para segunda-feira, no Plenário da Câmara Municipal carioca e pode acontecer já com o técnico campeão da Libertadores e do Brasileirão.

A equipa de Jesus joga este sábado a final da Taça Libertadores, com o River Plate, e pode ser campeão no sofá, no domingo, caso o Palmeiras não ganhe.