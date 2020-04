Jogar com máscara. Eis a solução pensada para o regresso do futebol alemão

Na Alemanha, prepara-se o regresso do futebol profissional a 9 de maio. Para isso o Ministério do Trabalho recomenda que os jogadores usem máscaras durante os jogos. A ideia, segundo a revista semanal alemã Der Spiegel, faz parte do protocolo elaborado pela liga alemã e as autoridades de saúde para possibilitar o regresso das competições.

O documento do Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho sugere o uso de máscara em campo, mas não uma máscara qualquer. Tem de ser uma máscara de um modelo especifico, que permita proteger o nariz e a boca no contexto desportivo, que resista a "sprints, cabeceamentos e duelos". Ainda assim, se a máscara não estiver a proteger devidamente, o Ministério entende que o jogo deve parar imediatamente até que seja reposicionada.

O documento sugere ainda que as máscaras sejam trocadas a cada quinze minutos, no máximo, uma vez que o volume respiratório dos jogadores vai aumentar, e consequentemente, humedecê-las mais depressa.

Para além da questão da máscara, o Ministério do Trabalho aconselha que os jogadores sejam mantidos em quarentena até ao final da época, assim como toda a equipa técnica que têm contado direto.

Na Alemanha, a pandemia do covid-19 já infetou mais de 150 mil pessoas e fez mais de 5 mil mortos. Nas últimas 24 horas, registou mais 227 óbitos.