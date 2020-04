Jogador do Lokomotiv Moscovo morre em pleno treino

Innokentiy Samokhvalov começou a sentir-se mal durante um treino individual, refere o Lokomotiv, em comunicado, sem adiantar mais "pormenores sobre a tragédia, ainda por esclarecer".

Samokhvalov era uma pessoa "gentil e boa, um bom amigo, e a sua morte deixa o Lokomotiv em estado de choque".

Samokhvalov vinha da formação do Lokomotiv, por que foi campeão júnior em 2016. Jogava no campeonato do terceiro escalão ao serviço do Kazanka, clube satélite do Lokomotiv.

Os treinos de grupo continuam suspensos na Rússia, por causa da pandemia de covid-19.