Jogador do Hannover dá positivo no teste de coronavírus

Tim Hübers, defesa central do Hannover 96, da II divisão alemã, acusou nesta quarta-feira positivo no teste do coronavírus, revelou o clube germânico. O defesa, de 23 anos, é o primeiro jogador de futebol profissional do país a contrair a doença.

"Supõe-se que Hübers tenha sido infetado num evento em Hildesheim na noite de sábado. Desde que o jogador de 23 anos não tenha estado em contacto com os seus companheiros de equipa desde a infeção, que pode ser localizada com precisão, não se pode presumir que eles tenham sido infetados por ele. No entanto, agiremos com responsabilidade. Toda a equipa profissional, de treinadores a funcionários, farão testes como precaução ", afirmou o clube em comunicado.

Os responsáveis do Hannover 96 deixaram claro que o atleta não teve contacto com os companheiros desde o último sábado (dia 7). O diretor desportivo da equipa, Gerhard Zuber, explicou a situação: "Timo comportou-se de uma maneira absolutamente exemplar. Ele não demonstrou nenhum sintoma até agora. Quando descobriu que uma pessoa que estava com ele no evento tinha dado positivo, relatou diretamente ao médico e ficou temporariamente em quarentena em casa."