Jogador do Ajax de 14 anos e 1, 90 metros está a dar que falar

Ver um adversário do dobro do tamanho gera desconfiança, principalmente quando se trata de jovens de 14 anos. Foi o que aconteceu este fim de semana com um jovem sub-15 do Ajax. David Easmon mede cerca de 1,90 metros e um ar mais adulto do que os miúdos que defronta.

O adolescente tornou-se viral nas redes sociais para ver uma foto publicada do duelo entre Ajax e Sparta Rotterdam, que terminou com uma vitória para os de Amsterdão (6-2), com um golo e uma assistência de Easmon. No final do jogo, uma fotografia deu muito o que falar: por um lado, Easmon com a bola e uma compostura física invejável e, por outro, um jogador alto do tamanho normal para um miúdo de 14 anos.

David Easmon tem 14 anos e mede cerca de 1,90 metros © Twitter

Esta já não é primeira vez que o tamanho e o ar mais adulto de jovens jogadores dão que falar. Em 2014, um jovem camaronês da Lazio passou por algo idêntico. Joseph Minala tinha 17 anos, mas aparentava muito mais, o que deu azo a uma grande polémica. "Relativamente às notícias em torno da idade do jogador Joseph Minala, a Lázio confirma a absoluta legitimidade da documentação entregue às autoridades federais. As notícias têm apenas o intuito de deixar o ambiente do clube hostil e colocar uma luz negra na reputação da Lázio. A partir de agora, reservamos o direito de reclamar contra aqueles que querem acabar com o bom nome do jogador e do clube", referiu a Lázio através de um comunicado no sítio oficial.

O último atleta a ser notícia por causa da idade foi um jovem do Borussia (Alemanha), que em agosto se estreou pelos Sub-19 da equipa alemã com 14 anos. Nascido em Yaoundé, Moukodo carrega consigo o estigma da idade falsa como tantos outros talentos precoces oriundos de África. Imune às polémicas acerca da idade real, Youssouf Moukoko foi internacional sub-16 pela Alemanha com apenas 12 anos e com 14 estreou-se pelos sub-19, marcando seis golos e tornando-se conhecido a nível mundial.

Também Renato Sanches passou por uma situação semelhante. O caso gerou polémica e até deu direito a processos em tribunal para quem questinou os seus 18 anos em 2015. O jogador foi registado com cinco anos e isso deu azo a alguma dúvidas, mas o DN teve acesso à certidãod e nascimento que provou a idade do agora jogador do Lille.

Fora do futebol também há atletas que dão que falar pelo ar mais envelhecido. Foi o caso de Edward Pingua Zakayo, um atleta queniano de 17 anos que representa o Benfica e, há meses correu mundo, não pela vitória numa prova, mas pela sua fotografia, que se tornou viral nas redes sociais, por via dos comentários sobre a sua aparência de adulto e não de adolescente. Ele contou a sua história ao DN.