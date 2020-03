João Sousa desce no ranking mundial para o 66.º lugar

João Sousa no Open Austrália 2020

João Sousa, tenista português caiu esta segunda-feira uma posição, para 66.º, no ranking ATP, que continua a ser liderado pelo sérvio Novak Djokovic, após uma semana sem alterações nas primeiras 30 posições.

Segundo a atualização publicada nesta segunda-feira, o português cedeu um lugar, mas continua a ser o melhor, seguido de Pedro Sousa (110.º), parceiro do vimaranense na vitória na Taça Davis com a Lituânia, João Domingues (152.º) e Frederico Silva (192.º).

O top 100 teve poucas alterações, destacando-se apenas a subida do norte-americano Steve Johnson, de 75.º para 63.º.

Djokovic lidera com 370 pontos de vantagem sobre o espanhol Rafael Nadal (10.220 contra 9850), enquanto o austríaco Dominic Thiem é terceiro.

Atrás dos três primeiros segue o suíço Roger Federer, em 4.º, com o russo Daniil Medvedev em 5.º e o grego Stefanos Tsitsipas em 6.º. O alemão Alexander Zverev (7.º), o italiano Matteo Berrettini (8.º), o francês Gael Monfils (9.º) e o belga David Goffin (10.º) completam o top 10.

Ashleigh Barty lidera entre as mulheres

Em femininos, também não se registaram alterações no topo do ranking, com a australiana Ashleigh Barty a liderar, seguida da romena Simona Halep, segunda, e da checa Carolina Pliskova, terceira.

Destaque para as subidas da norte-americana Sofia Kenin (6.ª para 4.ª) e da ucraniana Elina Svitolina (7.ª para 5.ª) e as quedas da canadiana Bianca Andreescu (4.ª para 6.ª) e da holandesa Kiki Bertens (6.ª para 7.ª).

A portuguesa mais bem classificada na hierarquia feminina do ténis mundial é Francisca Jorge, que nesta atualização caiu cinco lugares, para 569.ª.