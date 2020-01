João Félix e Messi pegados no intervalo do Barcelona-At. Madrid (com vídeo)

O vídeo está a correr o mundo nas redes sociais e nos sites online dos jornais. João Félix pegou-se com Lionel Messi no intervalo da meia-final da Supertaça de Espanha, entre o Atlético Madrid e o Barcelona. O jogador argentino chegou a encostar a cabeça ao português, que não se ficou e dirigiu umas palavras ao craque do Barça. Depois o ex-jogador do Benfica ainda teve um desentendimento com Luis Suárez.

A confusão gerou-se no seguimento de um lance em que Félix travou Jordi Alba. Os jogadores do Barcelona não gostaram e foram pedir satisfações ao internacional português.