Itália prepara-se para o pior: Decidir título num playoff, congelar classificação ou nem atribuir scudetto

O que acontece se o futebol for suspenso até final da época em Itália? Para já há três cenários em cima da mesa, segundo a Federação Italiana de Futebol (FIGC). Encontrar o campeão num playoff, congelar a classificação e decretar campeão quem está em primeiro lugar ou não atribuir o título sequer.

Para já a Federação e os clubes decidiram que o objetivo principal é tentar concluir o campeonato da Série A do Calcio, com as jornadas que não se jogarão até dia 3 de abril a serem jogadas no dia 20 e 31 de maio.

Caso isso não seja possível, há outras três hipóteses, segundo o presidente Gravina. A primeira: a atribuição do título num playoff, bem como a descida de divisão. A segunda: o congelamento da classificação e respetiva atribuição do título com base na tabela atual. Ou seja, a Juventus de Cristiano Ronaldo, que lidera o Calcio com mais um ponto do que a Lazio. E por último: a não atribuição do scudetto e a comunicação à UEFA das equipa qualificadas para as respetivas provas europeias.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Quanto à Taça de Itália, é provável que se estenda para lá de maio ou nem se chegue a concluir visto que este ano há Campeonato Europeu de Futebol.

A decisão será tomada no dia 23 de março, data de nova reunião para avaliar a situção da evolução do coronavírus no país. Nesta altura, Itália inteira está de quarentena, há mais de nove mil infetados e mais de 600 mortos. O desporto está parado até dia 3 de abril